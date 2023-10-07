Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, которая стала ведущей нового сезона шоу "Хто зверху?", эмоционально отреагировала на трагедию, которая взволновала многих украинцев.

В Харьковской области произошел страшный инцидент, при котором погибли 51 мирный житель, включая шестилетнего мальчика. Этот трагический случай был результатом ракетного удара, нанесенного российскими военными. Леся Никитюк не осталась равнодушна и высказалась в сети.

«Снова страшная беда.. и эта беда живет по соседству и уносит жизни наших мирных людей. Мои соболезнования семьям невиновных, которые сегодня погибли от рук террористов на Харьковщине» - высказалась Никитюк под постом с тяжелыми кадрами.

В сети поддержали волнение Никитюк и поделились своими переживаниями после трагичных вестей:

«Мрази сколько людей погибает; Просто реву! Такая злоба окутывает…Ненавижу каждой клеточкой этих изуверов!; россияне, это все за вами!!! Вы никогда не отмоетесь!; В кафе был поминальный обед! Поэтому столько жертв;

Херсон день и ночь под обстрелом, каждый день гибнут люди, господи помилуй украинцев; Они просто убивают украинцев. Без причины. Каждый день; Я никогда не думала, что могу испытывать такую сильную ненависть».

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