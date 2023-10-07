Звезда "Папика" Дарья Петрожицкая рассказала о своем плохом самочувствии украинцам. Об этом звезда поделилась в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Я не могу собрать себя в кучу. Хочется кричать и молчать одновременно", - написала Дарья Петрожицкая.

Стоит отметить, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса, которая стала звездой сериала "Папик". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения актриса практически сразу уехала к Германию к своему молодому человеку, которого до этого скрывала. Практически спустя год Дарья вернулась обратно в Украину и приступила к работе. А недавно звезда поделилась кадрами новой фотосессии.

"Хочу начать с этих фотографий и коротенькой истории. У меня очень давно не было фотосессии и наконец есть «актуальные фото». Если быть откровенной…я не очень люблю фотографироваться и даже (чаще всего) испытываю дискомфорт, когда «позую». Мне всегда хочется, чтобы я ничего не делала, а получались хорошие фото", - написала Петрожицкая под фото.

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