Актриса Дарья Петрожицкая из сериала "Папик" поздравила украинцев с днем кино и показала, как ее загримировали. Звезда поделилась новым фото в Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"С днем украинского кино! Всех, кто его создает! и всех, кто смотрит. Это грим. Просто решила вам показать себя-красавицу", - написала звезда в публикации.

Украинцы начали активно обсуждать новую фотографию Дарьи Петрожицкой из сериала "Папик", где она сама на себя не похожа, в комментариях:

"Грим просто топ. Умеете удивить людей",

"Грим жесть, вас не узнать",

"Гример – талантище! Никогда бы не узнала без подсказки",

"Невероятная даже в таком виде",

"Мать драконов в старости",

"Все обратили внимание на грим, а я на праздник. С днем украинского кино!"

"Поздравляю Вас С Днем украинского кино. Желаю сыграть еще много новых интересных и добрых ролей".

Стоит отметить, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала полномасштабного вторжения Дарья уехала в Германию и вернулась в Украину только спустя год.

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