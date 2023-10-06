Звезда "Голос страны" Даниэль Салем рассказал, как планирует усыновить ребенка. Об этом звезда рассказал в интервью телеканалу "СТБ".

Салем признался, что ему удалось спасти двухмесячного младенца из дома, где погибли ее родители. И он хотел забрать девочку в свою семью, но малышку уже удочерили другие люди. Но это не остановило защитника Украины в своих намерениях и сейчас он собирает документы на усыновления ребенка.

"Ты не знаешь, кто в тебя влюбиться и в кого ты влюбишься", - рассказал Даниэль, комментируя, что может теперь он захочет не только девочку взять себе, но и мальчика.

При этом Даниэль Салем сейчас находится в разводе и воспитывает дочь Санту-Луну, которой сейчас семь лет. Поэтому собрать документы для усыновления телезвезде не так уж и просто.

Стоит отметить, Даниэль Салем - известный украинский ресторатор и телеведущий, который участвовал на "Танцях з зірками" и "Голосі країни". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения отправился в военкомат, чтобы сражаться за независимость Украины от российских оккупационных войск.

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