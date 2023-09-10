Телеведущий и звезда «Голоса страны» Даниэль Салем, который служит в рядах ВСУ, заинтересовал кадрами с побратимами.

С момента начала полномасштабной агрессии со стороны России, украинский телеведущий и владелец ресторанов, Даниэль Салем, активно участвует в Вооруженных Силах Украины. В связи с этим, он часто выражает скучание по своей дочери, которую почти не видит из-за своей военной службы.

Совсем недавно Салему удалось встретиться впервые за долгое время с дочерью, счастливыми моментами он поделился перед выездом на фронт. По возвращению к побратимам, Даниэлю Салему удалось снова порадовать сеть кадрами.

«Летние каникулы раньше были другими» - с юмором подметил Даниэль Салем под коротким видео. Его он записал во время службы, вернувшись к боевым заданиям после небольшого отпуска.

В сети сразу поддержали Салема и его побратимов, пожелав им быть здоровыми и целыми:

«Ребята вы так круты! Пусть господь вас сохранит; да и лето было другое. но если не Вы, его могло вообще не быть. Спасибо Вам🇺🇦; раньше на каникулах, когда что-то поджигало, бабушка ругалась, а теперь на оборот все ждут, когда же вы еще «что-то» подожжете или взорвете;

Даниэль, как Рембо выглядит из голивудских кино; Вы прекрасны, спасибо, что у нас есть этот день; Мы скучаем по каждому» - пишут под постом Салема.

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