Конечно, не в этом сезоне «Голос країни», ведь сейчас тренерами стали Надя Дорофеева, Юлия Санина, Артем Пивоваров и Иван Клименко, но в будущем так точно.

Хотя некоторые зрители «Голос країни» уверены, что этот артист должен был стать тренером уже в этом, тринадцатом сезоне «Голос країни».

Речь идет о певце Максе Барских, который во втором эпизоде ​​«вокальных батлов» «Голос країни» стал советником Надежды Дорофеевой.

«Моим советником стал Макс Барских. Это артист, у которого более 3 миллиардов прослушиваний. Он покорил миллионы сердец украинцев и европейцев. Я очень сильно ждала его и мечтала, чтобы он увидел происходящее на сцене «Голоса країни» не по телевизору, а вживую. Надеюсь, что моя команда сможет его поразить», – поделилась своими эмоциями Дорофеева.

В восторге от появления Макса Барских и зрители «Голос країни».

Любители шоу выражают уверенность, что в следующем сезоне он станет уже тренером, а не советником, а также отмечают, что отдать красное кресло Максу Барских можно было уже и в этом сезоне.

«Максу тоже нужно быть уже тренером на Голосе Країни!»,

«Боже, какой красавчик»,

«Барских надо было делать тренером»,

«Вау, вот так новость!»,

«Если бы Макс Барских был бы наставником в вашем шоу, то рейтинг вашего конкурса был бы невероятно популярным и просматриваемым. Он невероятно талантлив не только как вокалист, но и композитор, автор текстов и аранжировщик. Он представляет украинскую музыкальную индустрию во всем мире» , - пишут зрители «Голос країни» и поклонники Макса Барских.

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