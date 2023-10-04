Украинский певец и музыкант Артем Пивоваров бросил музыкальную школу, а первые аккустические песни записывал под псевдонимом Art Rey.

Сегодня у Артема Пивоварова есть успешная карьера, большое количество поклонников и кресло тренера «Голос страны», которое доверяют далеко не каждому популярному украинскому артисту.

Как с годами менялся Артем Пивоваров, его внешность – этому посвятили фанаты певца свое новое видео.

По мнению поклонников Артема Пивоварова, с годами певец становится еще более симпатичным и мудрым.

Мол, был красавчиком, а стал настоящим красавцем. Также фаны отмечают, что взгляд взрослого Артема Пивоварова делает его другим человеком.

«С возрастом становится только привлекательнее, мудрее, сильнее. Это большая работа над собой»,

«Был красавчиком, а с годами еще лучше. Уже не мальчик, а мужчина-умный, сильный, талантливый, развивает свои способности все больше и больше. Человек, не сидящий на месте, а работающий над собой постоянно….»,

«Очень милый как и был, но теперь понемногу становится сильным и достойным мужчиной»,

«По-моему, во взгляде другой человек»,

«Стал булее мужественным, но красавчиком всегда был» , - отмечают слушатели Артема Пивоварова.

Отметим, что Артем Пивоваров попадал и в скандальные ситуации. В частности, со своими зрителями. Так одна из неблагоприятных ситуаций произошла на концерте Пивоварова в Луцке. Тогда певец даже останавливал концерт, чтобы обругать зрителя за его странное поведение.

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