Рэпер и продюсер Потап, чье имя в последнее время связано со скандалами, попал в конфуз из-за своих слов.

Украинский рэп-исполнитель и продюсер Потап решил похвалиться романтическими фотографиями, на которых он с женой, певицей Настей Каменских. Артист опубликовал семейные снимки на своей странице в Instagram. На фотографиях можно увидеть, как Потап и Настя Каменских гуляют по центру Киева, проводя время на Подоле.

Потап подписал фотографию словами: "А без Подола Киев невозможен" и добавил красные сердца в качестве смайликов. Однако в сети не оценили романтичный кадр, поскольку в этот день российские преступники ударили ракетой по селу в Харьковской области. Более 50 людей погибло, много пострадавших. Поэтому украинцы поинтересовались у артиста, почему он молчит об этой теме.

«Купянск – более 50 погибших!; Вы думаете они за это переживают?; знаю, что нет» - пишут в сети.

Потап впервые же вышел на связь и заявил: «А откуда знаете о наших чувствах? Просто интересно, как человеку?».

«Почему не опубликуете сообщения о погибших? Чтобы весь мир не забывал, что делает рабсея?» - спросили у Потапа в ответ.

«Мы всегда об этом пишем, разными языками и отправляем по всему миру нашим друзьям, работающим в новостях, излагаем посты и кричим из всех рупоров, но мы никогда не утверждаем о каких-либо людях, как они относятся к ситуациям. Это такт, культура и воспитание, это то, что враг не отнимет, может не у всех, но у нас точно, в дороге плохой Интернет, будем кричать по всему миру» - оправдался Потап.

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Также сообщалось, что Настя Каменских не дождалась Потапа и приняла цветы от другого.

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