Победительница и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась своим рецептом сырного суфле, которое можно приготовить как соленым, так и сладким. В ее рецепте акцент делается на воздушности и легкости блюда.

Вот список ингредиентов:

100 мл молока;

100 мл сливок (30%);

2 желтка;

15 гр кукурузного крахмала;

200 гр твердого легкоплавкого сыра, такого как Комте (плотного, но мягкого);

Соль;

Белки (количество зависит от объема массы).

И вот пошаговая инструкция приготовления:

В холодном молоке растворите кукурузный крахмал, затем смешайте его со сливками и нагревайте в кастрюльке до кипения, постоянно и активно помешивая венчиком, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Как только масса закипит, добавьте натертый на крупной терке сыр и вымешивайте в течение 1-2 минут.

"Мастер Шеф" Мартыновская советует, добавьте желтки и тщательно перемешайте.

Перебейте белки (используйте половину объема массы) до получения устойчивой пены, добавив немного соли.

Часть взбитых белков добавьте в сырную массу и активно перемешайте, чтобы она стала более жидкой и податливой, делится "Мастер Шеф" Мартыновская.

Затем влейте сырную основу в оставшиеся белки и осторожно перемешайте силиконовой лопаткой.

Форму для выпекания суфле следует выбрать с ровными бортами и полностью смазать сливочным маслом, чтобы суфле не зацепилось и хорошо поднялось, добавляет "Мастер Шеф" Мартыновская.

Выпекайте в духовке на водяной бане при температуре 200 градусов без обдува.

Время выпекания зависит от размера формы: при размере, как у Мартыновской, нужно выпекать 30 минут, в порционных формах — 20-25 минут.

"Мастер Шеф" Мартыновская советует, дайте суфле отдохнуть 5-7 минут после вынимания из духовки. Подавайте его, например, с зеленым салатом, и, если вам по душе, добавьте бокал белого вина, чтобы сделать момент еще более приятным.

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