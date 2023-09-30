Победительница и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предложила еще один проверенный рецепт из баклажанов.

На своей странице в Instagram звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала, как приготовить капонату - традиционное сицилийское блюдо на основе баклажанов, тушеных вместе с другими овощами.

"У нас одесская икра из синеньких, у французов – рататуй, а итальянцы делают капонату", - пишет "Мастер Шеф" Мартыновская.

Капонату едят в горячем виде как самостоятельное блюдо или гарнир, или же в холодном виде как закуску.

Процесс приготовления очень прост. Баклажан, томат, лук, сельдерей (корень или стебель), сладкий перец и зубчик чеснока звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская нарезает мелким кубиком.

Все овощи кроме томатов выкладываем в форму для запекания и отправляем в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15-20 минут.

"Потом добавляем томаты, базилик, немного сахара, каперсы (ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО!! И очень вкусно), соль, перец, семена фенхеля - ну все как всегда…:)", - объясняет "Мастер Шеф" Мартыновская.

Получившуюся овощную смесь ставим томиться в котелке на медленном огне еще час.

"Капонату закрывают в баночки на зиму, чтобы смаковать лето холодными вечерами, вспоминая сладкий август своего счастливейшего лета… Ее едят горячей и холодной, с брускетой или как гарнир… ах, летушко 🤗", — добавила "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

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