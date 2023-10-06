Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно оскандалилась после откровенного интервью у Маши Ефросининой, поделилась в своем Instagram сторис, которой отреагировала на страшный удар по Купянскому району, где погибли более 50 мирных людей.

Настя Каменских опубликовала сторис с геолокацией Харькова и написала: "Удар по гражданскому объекту на Харьковщине. По состоянию на это время известно о более, чем 49 погибших, среди которых 6-летний мальчик. Также известно о 6 раненных, среди которых тоже один ребенок, девочка. Сердце разрывается от боли. Мои сочувствия всем, кто потерял родных и близких".

Как стало известно, 5 октября российская армия нанесла удар ракетой в кафе-магазин в селе Гроза Купянского района Харьковщины. В настоящее время уже известно о более чем полусотне погибших, среди них 8-летний мальчик. Есть раненые. По информации МВД, ракету кто-то навел, поскольку удар был очень точным и прицельным.

Отметим, что многие украинские звезды подобным образом в своих соцсетях отреагировали на эту страшную трагедию. Некоторые также опубликовали кадры с места удара по гражданскому объекту.

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