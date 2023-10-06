Известная певица Тина Кароль, которая ранее попала в скандал, поделилась кадрами из новой съемки и попала в неловкое положение.

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая ранее уже попадала в скандал из-за отказа выступать перед военными, поделилась подборкой кадров из новой съемки. Так, в этот раз Кароль поделилась свежими фотографиями в своем аккаунте Instagram, сделав акцент не только на фигуре.

На снимках звезда предстала перед поклонниками в необычном наряде – костюме оверсайз в клеточку. Этот наряд включает в себя широкие брюки и жакет, который Тина решила надеть на голое тело. В кадрах певица позирует босиком.

В подписи к фотографиям Кароль поделилась мыслями о нормах и выборе в жизни.

«Необычность становится нормой. Норма становится старой догмой. Или доверять, или нет, ты все равно окажешься перед выбором. Выбор всегда должен быть. Скажи себе "хочу быть" и тогда ты забудешь страх и колебания. Всегда говори себе эти слова и ты окажешься в верном месте и достигнешь своих мечтаний» - заявила Кароль.

В сети отреагировали по-своему:

«Какая красивая; Какие замечательные и прекрасные слова, и очень точны сейчас; а как по мне великоват костюмчик; Твоя философия – моя религия!; Зачем такая одежда? Не понимаю; Первое, как обложка журнала;

Правильный совет! Слова, которые мне сейчас были нужны; Не в размер костюмчик или на вырост взяла; было бы красиво, если бы скромнее и в размер».

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