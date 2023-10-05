Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 5 октября 2023 года, используйте сегодня свою энергию с умом.

Сегодняшний день приносит с собой немного мудрости благодаря картам Таро для всех знаков зодиака в астрологии.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака в четверг, 5 октября 2023 года.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Двойка Мечей.

Если вы не решите, за вас решит кто-то другой. Овен, ты не хочешь оставаться во власти обстоятельств. Всегда лучше быть тем, кто диктует направление вашей жизни. Конечно, вы не можете предсказать будущее или даже контролировать результат. Но вы можете активно участвовать в процессе. Выбирать.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Умеренность.

Вчера вы были готовы к тому, что все изменится. На самом деле, вы не понимаете, почему все занимает так много времени. Вы каждый день отказываетесь от контроля и отпускаете немного больше, потому что не хотите упустить момент, когда жизнь изменится к лучшему. Вы живете под девизом: «То, что предназначено для тебя, всегда будет твоим». Судьбы не избежать.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Императрица.

Вас ждет угощение, Близнецы. Карта Таро Императрица ставит вас на пьедестал и позволяет другим относиться к вам как к королеве. Вас будут уважать и пользоваться большим уважением. Независимо от вашей текущей ситуации, будьте готовы. Ваша жизнь пойдет на подъем.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Звезда.

Бог знает, через что вы проходите, и даже если вы не чувствуете, что ваши отношения с высшими силами настолько сильны, сегодня что-то хорошее приходит к вам через своего рода чудо. Вы можете получить слово от кого-то или возможность, которой вы не ожидали. Доверьтесь немного, и увидите, как на вашем пути произойдут великие дела.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Маг.

Вы можете быть талантливым и знать, как сделать много великих и чудесных вещей, но если ни одно из них не сделает вас счастливым, вам придется вернуться к чертежной доске. Чтобы понять, чем вы любите заниматься, нужно время. Это метод проб и ошибок и немного самопознания. Не волнуйся; наступит момент лампочки.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Солнце.

Жизнь движется в прекрасном направлении. То, что, как вы считали, никогда не получится, внезапно начинает происходить быстро и уверенно. Вы видите большие улучшения и работу, а это означает возможности для роста. Дела не могли быть лучше, чем сейчас.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Ваша интуитивная натура и чувствительная сторона — вот причины, по которым люди не хотят подходить слишком близко и подводить вас. Они не против получить вашу помощь, но, возможно, им лучше разобраться в своей ситуации.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Повешенный.

Вы ждали и ждали, но терпение, похоже, уже на исходе. Люди, кажется, медлят, когда вы уже дали кому-то слово. Теперь вам предстоит сыграть в роли менеджера проекта и подумать над тем, что он сказал.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Иерофант.

Старые правила. Они чувствуют, что сдерживают вас, но сейчас, возможно, не самое подходящее время, чтобы бороться с человеком, чтобы он изменился. Вместо этого позвольте им измениться самостоятельно. Всегда более восприимчиво, когда ты чувствуешь, что твое решение было принято мирным путем.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Счастливый день! Сегодня то, что вы делаете, возвращается к вам с той же энергией. Если вы добры, вы получите доброту. Если вам холодно, со временем станет теплее. Ваше отношение улавливает энергию вокруг вас и любит настолько сильно, что не позволяет ее отпустить.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Сила

Ты снова вернулся, Водолей. Вы задаетесь вопросом, где вы найдете смелость перейти к следующей главе жизни. Помните, жизнь никогда не дает вам больше, чем вы можете выдержать. Это тяжёлое бремя, но скоро всё это останется в прошлом.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Луна.

Люди не всегда раскрывают правду, когда боятся, что их выбор будет осужден. Сегодня помогает задавать ясные и прямые вопросы. Знание того, чего вы хотите, имеет важное значение для вашего успеха.

Источник: yourtango.com.

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