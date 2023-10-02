Независимо от того, твердо ли вы верите, что эти карты могут предсказать вам ваше будущее, или вам просто нравится весь этот ритуал..

Ваш гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 октября даст вам руководство, в котором вы так нуждались.

Овен: Справедливость

Соответствуют ли ваши убеждения вашим действиям в мире? Делали ли вы выбор, отражающий ваше высшее «Я»? Это вопрос, который карта «Справедливость» хочет, чтобы вы задали себе на этой неделе. Это особенно важно, если вам сейчас предстоит принять важное решение. То, что вы делаете, может иметь долгосрочное влияние – положительное или отрицательное – как на вас, так и на окружающих вас людей. Соединитесь со своей интуицией и позвольте ей стать компасом, который ведет вас по правильному пути, чтобы вы могли избежать непредвиденных последствий в будущем.

Телец: Туз Жезлов

Если вы о чем-то ждали знака от Вселенной, то это он! Туз Жезлов представляет собой новое начало и весь потенциал, который несет в себе это новое предприятие. На этой неделе вас поощряют следовать по новому пути или проекту, к которому вы страстно относитесь, но еще не приступили к осуществлению. Используйте это время, чтобы сделать первые шаги к достижению этой цели. Нет необходимости делать огромные скачки вперед; даже небольшой шаг вперед — это все равно шаг к вашему успеху.

Близнецы: Туз Кубков

На этой неделе вас ждет волна хорошего настроения! Туз Кубков сигнализирует о времени, наполненном положительной эмоциональной энергией. Счастье, творчество и сострадание принадлежат вам. Это также означает возможность укрепить существующие отношения и, возможно, встретить нового друга или любовника! Если в последнее время вы чувствуете себя закрытым, пришло время открыть свое сердце, чтобы приветствовать любовь и мир, которых вы заслуживаете.

Рак: Повешенный

Получение «Повешенного» может указывать на то, что на этой неделе произойдет серьезный сдвиг в перспективе. С другой стороны, это может означать, что необходима какая-то жертва. Процесс, который Повешенный хочет, чтобы вы прошли в предстоящие дни, может показаться неудобным, но он может привести вас к столь необходимому освобождению от негативных моделей прошлого, которые больше не служат вам. За что вы держались и как эти убеждения сдерживали вас? На этой неделе вам предлагается отпустить их раз и навсегда.

Лев: 9 Кубков

Получение 9 Кубков может сигнализировать о том, что на этой неделе аши звезды наконец начнут сойтись. Когда эта карта появляется в раскладе, это сигнал Вселенной о том, что в вашей жизни все так, как должно быть. Эта доза удачливой энергии может означать чувство полного удовлетворения своей работой, отношениями и дружбой. Ваша эмоциональная чаша действительно может переполниться! Найдите время остановиться и оценить изобилие благословений, которые жизнь предлагает вам прямо сейчас.

Дева: 10 Жезлов

Было ли у вас ощущение, что вы взвалили на свои плечи бремя мира? Десятка Жезлов означает, что вы несете чрезвычайно тяжелое бремя. Возможно, вы взяли на себя слишком много, пытаясь достичь своих целей, и теперь вам важно попросить о помощи или сократить то, что вы взяли на себя. Это может быть трудная пилюля, потому что здесь есть проблемы гордости и нежелания делегировать полномочия. Однако вы достигли точки, когда ваша способность достичь цели поставлена ​​под угрозу. Вы заслуживаете того, чтобы наслаждаться жизнью, поэтому попросите эту руку помощи на этой неделе.

Весы: 2 Мечей

Двойка Мечей указывает на то, что в данный момент вы можете испытывать приступ нерешительности. На самом деле, вы можете быть настолько не уверены в том, как действовать, что активно откладываете рассмотрение этого вопроса. На этой неделе вам напоминают, что как бы вы ни старались избежать этой ситуации, она не исчезнет сама собой. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на последствиях принятия неправильного решения, подумайте, что может случиться, если вы вообще не примете решение. Бездействие часто может привести к более серьезным проблемам в будущем.

Скорпион: Суд

Вы можете оказаться на пороге принятия решения, которое будет иметь долгосрочные последствия! Вы какое-то время находились на этом перепутье, не зная, по какому пути пойти. Карта «Суд» знает, что лучший выбор — это идеальное сочетание ума и сердца. Это потребует от вас обратиться к своему прошлому в поисках ощутимых уроков, которые вы усвоили, но вы также должны соединиться со своим внутренним «я» и прислушаться к тому, что ваша интуиция пытается вам сказать. Настала неделя, чтобы принять решение, и у вас уже есть все необходимое для этого.

Стрелец: Солнце

На этой неделе вам по-настоящему светит Солнце! Эта карта символизирует изобилие, оптимизм, успех и теплоту счастливого времени в вашей жизни. Возможно, вы пережили неспокойное время в своей жизни, чувствуя, что конца этому не видно. Ну, перед рассветом всегда темнее всего, и рассвет уже наступил! Преодолев эти препятствия, вы многое узнали о себе и обрели уверенность, зная, что сможете выдержать любой шторм. Наслаждайтесь этим периодом позитива, потому что вы его заслужили.

Козерог: Королева Кубков

Королева Кубков указывает на эмоциональную зрелость, сострадание и заботливый дух. На этой неделе вас призывают каким-то образом выразить эту энергию. Возможно, к вам обратится друг с проблемами в отношениях, или коллега придет к вам за поддержкой в ​​решении проблемы, с которой он столкнулся. Когда это произойдет, слушайте всем сердцем, как они говорят, но оставайтесь эмоционально отделенными от проблемы. Хотя может возникнуть соблазн погрузиться с головой в ситуацию с ними, поймите, что только они могут самостоятельно выбраться из затруднительного положения.

Водолей: Башня

Готовьтесь! На этой неделе вас могут ожидать неожиданные перемены. Перемены, которые символизирует Башня, внезапны и непредвидены. Вашим первым инстинктом может быть отказ от этого изменения, но спросите себя, почему вы так сопротивляетесь. Да, через такие ситуации нелегко пройти, но для прогресса необходимы перемены. Этот толчок вашей системе — это то, что вам нужно, чтобы увидеть, где есть трещины в вашем фундаменте. В свою очередь, это позволяет перестроиться на более устойчивой почве. Приняв этот переходный период и то, чему он может вас научить, вы в будущем получите большую личную награду.

Рыбы: Король Жезлов

На этой неделе вам может представиться возможность, и Король Жезлов признает, что у вас достаточно сил и духа, чтобы принять ее! Избегали ли вы в прошлом руководящих должностей? Чувствовали ли вы себя перегруженными, взяв на себя больше обязанностей? Сейчас настало время твердо стоять в своей власти и реализовать свои видения. Ключом к успеху является четкое представление о том, куда вы хотите идти, и постановка реалистичных целей, которые помогут вам туда добраться.

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