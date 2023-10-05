Знаменитая актриса Ольга Сумская обратилась к своим друзьям и поклонника в социальных сетях с просьбой помочь. Сумская эмоционально рассказала о проблемах и попросила распространить важную информацию о благотворительной инициативе. Ольга Сумская, вместе с фондом призывала всех помочь собрать музыкальные инструменты для музыкальных клубов в Гостомеле, где работают музыкальные школы для детей.

Актриса также призывает всех поддержать эту инициативу, записав видеообращение о важности развития культуры и искусства, несмотря на сложное время войны. Она просит тех, кто может, предоставить музыкальные инструменты для музыкальных клубов.

Чтобы присоединиться к этой благотворительной акции, Ольга Сумская предлагает записать видео, в котором вы говорите о передаче инструмента в Гостомельский музыкальный клуб, который пострадал во время оккупации России.

"Если вы можете помочь нам, и предоставить музыкальный инструмент - просим сделать сториз. Даже малейшее пожертвование может внести огромный вклад в жизнь детей и взрослых" - поделилась Сумская.

Ранее украинскую актрису и телеведущую Ольгу Сумскую ошеломила трагедия, жертвами которой стали украинцы. Сумская рассказала, что среди погибших в катастрофе, произошедшей вблизи Венеции, есть украинцы.

Ольга Сумская сообщила, что в Италии автобус с туристами упал с дорожной эстакады. Погибли больше двадцати человек, среди них есть украинцы. Среди них 50-летняя женщина, у которой серьезные ожоги и 4-летняя девочка. Ребенок находится в реанимации.

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Сообщалось, что дочь Ольги Сумской снялась в российском сериале.

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