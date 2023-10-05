Но какие проблемы могут случиться в стиральной машине с вашей обувью и как с этим справиться?

Вот несколько полезных советов по машинной стирке обуви.

ШАГ 1. Определите, выдержит ли ваша обувь машинную стирку.

Перво-наперво: определите, можно ли стирать в машине вонючую обувь . Есть некоторые типы обуви, которые без проблем выдержат отжим в стиральной машине с пеной - вспомните парусиновые туфли, такие как Keds, классические Chucks и Toms.

Спортивную обувь из ткани (обычно нейлона или полиэстера), носите ли вы ее для тренировок или исключительно из соображений комфорта, обычно можно стирать в машине .

Туфли, на каблуке, кожаные сандалии, ботинки и любую обувь с украшениями, например бусинами или пряжками, нельзя стирать .

Наконец, пластиковую обувь, такую ​​как шлепанцы, садовые сабо и кроксы, можно стирать в машине в деликатном режиме, но, вероятно, их проще прополоскать в раковине. При необходимости используйте тряпку и немного мягкого мыла.

ШАГ 2: Предварительно обработайте и подготовьте обувь к стирке.

Обувь с потертостями или пятнами заслуживает индивидуального внимания. Устраните все трудные места с помощью чистящей подушечки в виде ластика или попробуйте мягкое мыло и мягкую щетку — на этом этапе хорошо подойдет щетка для ногтей или даже зубная щетка.

Кроссовки с тканевым верхом, например, от Converse, также можно обрабатывать спреями или палочками от пятен . Следуйте инструкциям на упаковке продукта, чтобы удалить масло, кровь, чернила, траву и другие распространенные пятна.

Снимите подкладки, стельки, ортопедические стельки и шнурки. Тем не менее, при желании можно взять с собой шнурки, а также недорогие тканевые стельки. Изготовленные на заказ ортопедические стельки, гелевые подушки или любые вставки, не изготовленные из ткани, следует чистить вручную.

ШАГ 3: Купите наволочку (или сумку для нижнего белья) и набивку.

Сетчатый мешок для нижнего белья, например тот, который вы используете для стирки бюстгальтеров или других деликатных вещей, подойдет для стирки обуви. Если у вас нет ни одного из них, не беспокойтесь. Поместите пару обуви в старую наволочку, желательно на молнии. В противном случае закрепите чехол резинкой или неплотно завяжите ткань.

Не увлекайтесь обычной загрузкой одежды или домашнего белья, но добавьте в барабан пару старых полотенец. Несколько банных или пляжных полотенец помогут смягчить обувь, когда она подпрыгивает внутри машины , и снизят уровень шума. Они также помогут сохранить баланс вашей стиральной машины.

ШАГ 4: Постирайте обувь и шнурки в деликатном режиме.

Выберите минимально возможную настройку, которая обычно представляет собой щадящий цикл. Добавьте стиральный порошок , но используйте гораздо меньше, чем при полной загрузке, и обязательно выбирайте жидкое, а не порошковое хозяйственное мыло.

Хотя у вас может возникнуть соблазн выполнить стирку в горячей воде, лучше использовать холодную воду. Горячая H2O может начать разрушать клей, скрепляющий обувь. Если ваши кроссовки сильно вонючие, неплохо было бы использовать дезинфицирующее средство для стирки вместе с обычным моющим средством. Дезинфицирующие средства удаляют бактерии и, как следствие, любые запахи; их обычно добавляют во время цикла полоскания, но ознакомьтесь с инструкциями. Чтобы бороться с запахами, вы также можете накануне вечером посыпать внутреннюю часть обуви пищевой содой .

ШАГ 5: Высушите обувь на воздухе.

Когда цикл стирки закончится, достаньте из стиральной машины и сумку или наволочку некогда грязную обувь. Важно сушить их на воздухе, потому что высокая температура вашей сушилки определенно будет плохой новостью для клея, подошв и других материалов обуви.

Чтобы ускорить процесс высыхания и предотвратить деформацию кроссовок, набейте их скомканной газетой, мочалками или тряпками или даже несколькими парами носков. Прежде чем заменять шнурки или стельки, подождите, пока обувь полностью высохнет. Это может занять несколько часов или даже всю ночь, поэтому планируйте заранее, чтобы не носить еще влажные кроссовки — это никогда не будет приятным ощущением.

Источник: bobvila.com.

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