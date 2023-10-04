Мы бросаем кучу грязной одежды, наливаем немного мыла и нажимаем кнопку запуска. Слишком легко установить его и забыть.

Однако и стиральная машина, и одежда стоят дорого и заслуживают надлежащего обращения. Вот почему есть вещи, которые ни в коем случае нельзя стирать в стиральной машине.

Совершили ли вы ошибку, поместив туда какой-либо из этих предметов?

Украшения

Украшения — это деликатные предметы, требующие тщательного ухода, чтобы сохранить их блеск. Аккуратно пришитые изделия могут легко порваться от толчка машины или от зацепления за другие предметы. Более того, горячая вода в стиральной машине может разрушить клей, используемый для крепления приклеенных деталей.

Пушистые одеяла

Если вы бросите уютные пледы в стиральную машину, они могут сесть и потерять свою мягкость. Поддерживайте пледы в отличном состоянии с помощью точечной чистки или химчистки.

Предметы, покрытые шерстью домашних животных

Если взять на руки щенка или обнять кошку , на вашей одежде может остаться много распущенной шерсти животного. Следует избегать машинной стирки вещей, покрытых шерстью домашних животных, так как шерсть может слипнуться и засорить сливные трубы. Прежде чем загружать предметы в машину, обязательно используйте валик для сбора ворса .

Подушки из пены с эффектом памяти

Подушки из пены с эффектом памяти имеют структуру с открытыми порами, что означает, что они впитывают влагу, как губка. Когда они входят в цикл отжима, наполненные водой подушки имеют тенденцию разваливаться. Продлите срок службы подушек из пены с эффектом памяти , очистив их точечно.

Очень большие предметы

Вещи всегда должны иметь возможность достаточно свободно перемещаться в стиральной машине . Если вы засунете в машину большое одеяло , мыло и вода не смогут справиться с ним целиком. Кроме того, перегрузка может привести к запутыванию предмета, что приведет к поломке мешалки или смещению вращающегося барабана.

Полностью натуральные ткани

Шерсть и кашемир склонны к усадке как в стиральной машине, так и в сушилке, а бархат, шелк, кожа и замша могут потерять свою целостность всего за одну стирку. Полностью натуральные ткани не следует использовать в машине, чтобы они не деформировались.

Монеты

Мелкая мелочь постоянно оказывается в карманах. Помимо раздражающего звука монет, катящихся по стиральной машине, мелкие кусочки металла могут пройти мимо фильтра и повредить сливную трубу.

Источник: bobvila.com.

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