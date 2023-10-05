Украинскую актрису и телеведущую Ольгу Сумскую ошеломила трагедия, жертвами которой стали украинцы.

Об ужасе Ольга Сумская рассказала на своей странице в Инстаграм. Также Ольга Сумская опубликовала кадры с места трагедии.

Ольга Сумская рассказала своим подписчикам, что среди погибших в катастрофе, произошедшей вблизи Венеции, есть украинцы.

Ольга Сумская сообщила, что в Италии автобус с туристами упал с дорожной эстакады. Погибли больше двадцати человек, среди них есть украинцы.

Также Ольга Сумская сообщила, что украинцы среди пострадавших в катастрофе. Среди них 50-летняя женщина, у которой серьезные ожоги и 4-летняя девочка. Ребенок находится в реанимации.

«Венеция! Ужас», – прокомментировала страшное событие Ольга Сумская.

Добавим, согласно официальным данным МИД Украины, жертвами ДТП вблизи Венеции стали четверо украинцев. Еще четверо получили ранения. Травмированные граждане Украины получают медицинскую помощь в больницах Местре, Тревизо и Падова. Угроз их жизни нет.

Ранее Ольга Сумская сообщила о сборе музыкальных инструментов для гостомельских музыкальных клубов, где есть музыкальные школы для детей.

«Даже малейшее пожертвование может внести огромный вклад в жизнь детей и взрослых, мечтающих продолжать развивать украинское искусство!», - рассказала Ольга Сумская о целях инициативы.

Также Ольга Сумская рассказывала, в каких городах пройдет спектакль с ее участием.

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Сообщалось, что дочь Ольги Сумской снялась в российском сериале.

Кроме того, Politeka.net писала, что Ольга Сумская показала себя молодой и актера, к которому сбежала от мужа.