На Голос країни-13 уменьшилось количество участников, тренерам пришлось делать очень сложный выбор.

После вокальных батлов на Голос країни-13 зрители выбрали своих главных фаворитов, пишет Pliteka.net.

Так, среди них оказались и участники команды Юлии Саниной – Влад Пелых и Кристина Старикова. Также среди зрителей «Голос країни» и Стася из команды Ивана Клименко. Многие болеют и за Веронику.

«Все очень классные, но больше всего понравились Христинка и Влад, у них очень волшебные голоса»,

«Кристина, Влад и дуэт. Хотя, на самом деле, другие тоже не менее крутые, но своих фаворитов я указал»,

«Каждому желаю успехов, сил и вдохновения! Все замечательные, но буду болеть за Кристину и Влада»,

«Влад Пелых лучший»,

«Вероника и Стася»,

«Галя», – называют зрители «Голос країни» имена своих фаворитов.

Напомним, съемки нового сезона "Голос країни" впервые проходят не в Украине. Страной, в которой теперь рождаются новые украинские звезды в рамках шоу «Голос країни» стала Польша.

Кстати, впервые раскрыта сумма, во сколько обходится «Голосу країни». По крайней мере, как было до войны.

Так, выяснилось, что стоимость производства эпизода «Голоса країни» до войны составляла более €150 000.

«Пока ни один украинский канал обеспечить таких бюджетов не может», – рассказал изданию Forbes руководитель телевизионного бизнеса «1+1 media» и генеральный продюсер телеканала «1+1» Максим Кривицкий.

По его словам, польская сторона взяла на себя большую часть расходов по созданию 13-го сезона, а именно – производственные и логистические.

«Благодаря TVP мы получили этот проект по допустимой для нас стоимости», – объяснил генеральный продюсер «1+1».

Бюджет производства шоу "Голос країни" в Польше Кривицкий раскрывать не стал – это коммерческая тайна.

Участники проекта и члены команды получили официальное разрешение на выезд в Польшу с окном дат для возвращения в Украину.

Напомним, ранее о том, как украинские мужчины выезжают в Польшу на съемки Голос країни рассказывал продюсер Владимир Завадюк.

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