В эпицентре новых обсуждений вокруг «Супермама» стали мамы из Киева – Анна, Виктория, Лида, Марина

Вику на «Супермама» охарактеризовали как уравновешенную маму, Анну, как сдержанную, а Лиду назвали «мамой-пранкершей». Марине на «Супермаме» дали характеристику как стильной мамы.

Самую горячую дискуссию у зрителей «Супермама» вызвала мама Анна.

«Анна вместе с мужем воспитывает двух сынишек – трехлетнего Давида и годовалого Камиля. Муж Анны – «папа в декрете», именно он находится с малышами. Героиня работает и полностью обеспечивает семью. По ее словам, такая модель семьи идеальна для них», - говорится в кратком описании.

Однако зрителей "Супермама" возмутило то, какой Анну показали на ТВ и что о ней говорили другие. Мол, в жизни совсем не такая, как на экране.

«Очень хорошо что слежу за Аней уже года 4, действительно видела как они вместе с Олегом переживали трудности вместе, сколько времени Аня проводила с детьми. Они молодцы, чтобы там девушки не говорили, и как бы стб не монтировало…»,

«Когда Аня с детьми уехала в Италию, муж же их снабжал, то какой он содержанец? Плюс Аня ведь не всегда такой была и раньше же Олег больший вклад давал в семью. В принципе это шоу и оно должно быть трешевым, чтобы показать как не нужно делать»,

«На самом деле гадкое шоу. Зачем так перекручивать? Посмотрела только из-за Анны.

Кровь из глаз. И ушей. Извиняюсь, но стб пробивает дно»,

«Конечно, Аня супермама – она любит своих детей и уделяет им много внимания, не так как показали в шоу»,

«Мне понравилась семья Анны, особенно ее муж: спокойный, добрый, взвешенный. Если им комфортно жить так, то в чем проблема? Нет, сидят три лягушки… Наверное, завидуют. Вот зачем искать дерьмо там, где его нет?»,

«Аня вообще не такая, как ее показали…»,

«Семья Ани просто супер, за все выпуски супермамы Карпачев не знал что сказать участнице, так как у нее в семье все идеально»,

«Кажется среди всех участниц, Анна самая адекватная» , - обсуждают участниц «Супермама» зрители.

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