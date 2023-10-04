Гороскоп Таро для каждого знака Зодиака на 4 октября 2023 года, узнайте, что приготовили для вас Солнце в Весах и Луна в Близнецах.

Гороскоп Таро для каждого отдельного знака зодиака на 4 октября 2023 года с использованием карт Старших и Младших Арканов.

Ежедневный гороскоп для вашего знака зодиака на среду, 4 октября 2023 года.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овен, сегодня заземлись. Для тебя это важное время. Думайте слишком много или слишком старайтесь быть рациональными, чтобы делать то, что вам нужно. Примите свою эмоциональность, напоминая себе о реальности вашей ситуации. Все наладится.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Телец, сегодня легко будет почувствовать себя оторванным от окружающего мира. Хотя это может помочь вам почувствовать себя в безопасности в данный момент, это может оставить вам дела позже. Обязательно ходите в течение дня, соблюдая осознанность. Знайте свои пределы, чтобы вы могли извиниться за минуту покоя.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецы, это непросто, но иногда нужно просто принять реальность ситуации. Если это неприятно и причиняет беспокойство, вам будет полезно полностью понять, где вы находитесь, прежде чем переходить к следующему шагу. Вы можете создать для себя лучшую жизнь, и это может произойти, как только вы перестанете избегать проблемного характера своей ситуации и столкнетесь с проблемами напрямую.

Рак (21 июня – 22 июля)

Рак, будь осторожен сегодня со словами. Вы можете не осознавать, какое влияние вы можете оказать на других, высказывая свое мнение там, где вас никогда не просили его высказывать. Делайте комплименты. Будьте воодушевляющими. Поделитесь полезным советом. Потренируйтесь слушать, прежде чем вставлять, и посмотрите, что произойдет.

Лев (23 июля – 22 августа)

Лев, другие хотели бы занять место сегодня. Они жаждут быть услышанными вами. Вы отлично разбираетесь в советах. Однако урок, который следует усвоить сегодня, заключается в том, что вы можете давать дельные советы, не привлекая слишком много внимания и не требуя похвалы за помощь. Величайшие звезды могут разделить небо.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дева, в последнее время ваши связи были стремительными и захватывающими. Однако некоторые из этих вещей не предназначены для роста. Не придавайте слишком большого эмоционального значения новым связям, особенно если вы пренебрегаете уже существующими. Живите настоящим моментом, но планируйте.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы, позаботьтесь о мыслях, которые вам еще предстоит обработать. Вам не обязательно иметь ответы на все вопросы, чтобы ориентироваться и двигаться к своим целям. Ответы, которые вы ищете, придут к вам со временем. Просто сосредоточьтесь на том, чтобы оставаться присутствующим и быть нежным с самим собой.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпион, возможно, сегодня тебе будет трудно оставаться на месте. Это фантастический день, чтобы бросить вызов новому распорядку дня. Если вы работаете удаленно, смените обстановку и работайте за пределами своего обычного пространства. Выделите время для прогулок и подумайте о том, чтобы пойти сегодня в спортзал или на занятия фитнесом.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрелец, если вы подумывали о том, чтобы начать новое творческое хобби, особенно если вы придумали, как открыть небольшой магазин или монетизировать его, сегодня ваш день. Не откладывайте свои увлечения на другой день! Пришло время исследовать то, что вас зовет. Вам нечего терять, если вы окунетесь вперед в страсти, называя вас по имени.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерог, сегодня самое время выразить свое сострадание к другим, а не к своей ситуации. Возможно, вам говорили, что вы можете критиковать других и, возможно, даже неспособны поставить себя на место других людей. Вместо осуждения проявите терпение. Слушайте и начинайте узнавать то, чего вы не можете понять, и руководите с добрым сердцем.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолей, сегодняшний день может показаться тебе немного нестабильным. Некоторые из заложенных вами основ могут показаться шаткими, и вы будете потрясены. В этой жизни вам не дано ничего, через что вы не могли бы пройти. Оставайтесь спокойными и посмотрите, где можно устранить трещины в доме.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы, хотя сегодня вам предлагается исследовать свою детскую натуру, это не повод подходить к этому дню с незрелостью. Бросайте себе вызов расти, уважая своего внутреннего ребенка, не пренебрегая повседневными обязанностями. Вы можете быть одновременно ответственным и полным удивления.

Источник: yourtango.com.

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