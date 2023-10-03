Известный телеведущий Дмитрий Комаров опубликовал кадры, от которых разрывается сердце.

Дмитрий Комаров в своем телеграм-канале опубликовал эпизод из пятисерийного проекта "Год. Харьковщина".

«Салтовка. Детские мечты», - прокомментировал Дмитрий Комаров видео с детьми в изуродованном обстрелами районе города Харькова.

На кадрах дети непокоренного Харькова рассказывают, что мечтают об окончании войны. Признаются, что мечтают о котятах, щенках и рождении сестренки.

«Вот, какие простые мечты сегодня у детишек», – отметил Дмитрий Комаров.

В комментариях к первому выпуску проекта "Год. Харьковщина", в который вошли уникальные кадры и подробности об освобождении Харьковской области, украинцы признаются, что сдержать слез не смогли.

«Я плачу»,

«Плачу. Харьков – город герой, люди вы лучшие, вы такие сильные. Держитесь, родные! Болит за все города Украины. Спасибо ВСУ, Слава Украине. Победа за светом!»,

«Раньше Харьков поражал креативностью, а теперь поразил силой, стойкостью, мужеством! Вечная память всем погибшим! Слава Украине, ее героям и с Богом к победе!»,

«Я из Харькова, уехала ради маленькой дочери, но вернулась с семьей весной. Как больно смотреть и вспоминать пережитое. Безгранично спасибо всем, кто защищал Харьковщину и тем, кто оставался в городе Харьков»,

«Больно смотреть на родной город, но одновременно горжусь. Спасибо всем защитникам и низкий поклон»,

«Болезненная история... Огромная благодарность всем защитникам, кто защищает нашу страну. Вечная память всем павшим героям» .

Люди также выражают уверенность в победе Украины.

Отметим, в первом фильме «Год. Харьковщина» Дмитрий Комаров показал Харьков в первые месяцы полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины, пообщался с людьми, оказавшимися в эпицентре жестоких событий.

«Я наконец могу показать эти кадры и раскрыть то, что раньше было нельзя…», - говорил Комаров, анонсируя новую работу от команды «Мир Наизнанку» – цикл программ «Год. Харьковщина».

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