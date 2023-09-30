Ведучий програми "Світ навиворіт", автор проєкту "Рік" Дмитро Комаров вирішив розкрити факти щодо контрнаступу, які раніше були секретними.

29 вересня відбулася прем'єра нового документального циклу «Рік. Харківщина», в якому Дмитро Комаров і команда "Світ навиворіт" спробували з іншого боку розкрити події та результати Харківського контрнаступу.

На своїй сторінці в Instagram Дмитро Комаров показав ексклюзивні кадри зі зйомок, а також поділився деякими подробицями.

"Вони вважали Харків своїм. Вважали легкою здобиччю. Вони «на легкому» входили в місто, не очікуючи супротиву. За сценарієм, який уявляла Росія, все мало пройти дуже швидко. Вони помилились", — наголосив Дмитро Комаров.



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У прем’єрному випуску «Рік. Харківщина» Дмитро Комаров показав, із чого почалося повномасштабне вторгнення для Харкова, розкрив, як діяли захисники, коли сили супротивника переважали наші в 20 разів по техніці і в 10 разів – за особовим складом, коли противник завдавав нищівних ударів по нашій системі ППО.

"Зараз ми вже можемо говорити про деякі факти, які раніше були секретними. І в світлі цих фактів стає ще очевиднішим те, як Харківщина героїчно протистояла натиску ворога з самого початку повномасштабної війни. І врешті, Харківський контрнаступ перевершив найсміливіші очікування", — додав Дмитро Комаров.

Подробицями операції з Комаровим поділилися командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, керівник ГУР Кирило Буданов та багато інших героїв та представників Сил Оборони України.

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