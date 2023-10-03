Сегодня, 3 октября 2023 года, и это идеальное время для чтения карт Таро. Солнце находится в Весах, а Луна будет в знаке Близнецов.

Вот что это означает для вашего знака зодиака.

Гороскоп Таро для всех знаков зодиака на 3 октября 2023 года:

Овен (19 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Овен, используйте сегодня свою энергию с умом. Королева Пентаклей напоминает вам о необходимости держать темп. Вы вкладываете много усилий в выполнение своих повседневных обязанностей, и сегодня вы пожнете плоды своей тяжелой работы. Не перегружайте себя. Когда перед вами открываются новые возможности, можно сказать «нет». Пришло время отдохнуть, поэтому слушайте свое тело и разум. При необходимости установите ограничения и границы.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Смерть.

Телец, Смерть — это карта Старших Арканов, которая подразумевает окончание цикла. Могут произойти серьезные жизненные перемены, и это хорошо. Вы не должны придерживаться статус-кво. Вас звал новый путь, и, возможно, вы проигнорировали его из страха. Сегодня проверьте свой измеритель счастья. Вы счастливы в обыденной рутине или готовы встряхнуться, чтобы создать для себя более радостный путь? Выбор ваш.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Рыцарь Кубков.

Идеи, которые обычно приносят вам счастье и комфорт, могут сейчас вас разочаровывать. Сегодня друзья могут не полностью поддерживать вас, когда вы стремитесь к тому, что заставляет вас больше всего чувствовать себя самим собой. Хотя у друзей могут быть добрые намерения, важно помнить, что именно вы полностью контролируете свою жизнь. Не бойтесь подвести кого-то, кроме себя.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Туз Мечей.

Рак, чтобы иметь отношения, которые вы хотите, вам захочется рассказать о вещах, которые трудно обсуждать, но о которых необходимо говорить. Боитесь ли вы быть честными в своих тревогах?

Вы можете подавлять свои чувства, потому что не хотите, чтобы люди беспокоились о вас. Сегодня Вселенная ведет вас к честности. Честность может помочь вам преодолеть тревогу, поэтому поговорите о ней. Вы можете быть приятно удивлены тем, насколько позитивно закончится это обсуждение.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Девятка Кубков.

Лев, если кто-то вошел в твою жизнь и чувствует себя в безопасности, не бойся подпустить его поближе. Поверьте, что вы приглашаете лучшую компанию, и это не будет повторением вашего прошлого. В вашей жизни есть многое, чем вы можете гордиться.

Внимательно следите за своим успехом. Ваша гордость иногда может оттолкнуть вас. Вас также могли предать люди, которые пытались присвоить себе ваш успех.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Дева, ты много работал, чтобы обрести известное чувство собственного достоинства. Не доверяйте себе сейчас. Продолжайте двигаться вперед, слушая свое сердце, когда вы чувствуете себя некомфортно. Не позволяйте людям иметь к вам доступ, если они заставят вас усомниться в вашей личности или достижениях, что не способствует росту.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Четверка Жезлов.

Весы, сегодня вы создаете удовлетворение в своем доме. Возможно, вы чувствовали дискомфорт в предыдущих местах проживания, особенно рядом с соседями по дому, с которыми вы делите свое жилье. Чтобы избавиться от остаточных чувств, уделите время уходу за своим поместьем. Подарите своему дому немного нежной любви и заботы. Позвольте своему пространству отразить человека, которым вы стали, чтобы позволить себе чувствовать себя в безопасности там, где вы кладете голову.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Дурак

Скорпион, когда выходишь из зоны комфорта, будь нежен с собой. Человеку свойственно совершать ошибки. Вы все равно можете извиниться за любые допущенные вами ошибки; Человеческая ошибка не всегда является правонарушением. Ошибки случаются. Вам может казаться, что вы подведете других, но даже вы, могучий Скорпион, не можете быть идеальными. Будьте готовы узнать из этого гораздо больше.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Кубков.

Стрелец, в детстве вам, возможно, говорили отказаться от своей интуиции и слушать старших. Сегодня вас просят переписать эти старые привычки и поверить в себя и в то, что вы помните. Вы слишком долго игнорировали свои чувства из-за страха. Вы не любите разочаровывать людей. Спросите себя, в какой момент вы просто разочаровываете себя?

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Императрица.

Козерог, берегите себя. Когда жизнь становится тяжелой, ты видишь, на кого можно положиться, а кто слишком занят. Взросление может быть напряженным, так почему бы не уделить день себе? Сделайте что-нибудь, что наполнит ваше сердце и наполнит вашу чашу любви. Вы можете изменить мир, если вносите активные изменения, чтобы стать лучше и отдохнувшим человеком.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Отшельник.

Водолей, выслушайте свои идеи, прежде чем другие вмешаются. Суждение и восприятие других людей влияют на вашу жизнь больше, чем вы думаете сегодня. Отступление. Дайте себе возможность стать тем человеком, к которому люди обращаются первым, когда им нужен совет. Вы заслуживаете доверия, но если вам не хватает уверенности в себе, другие могут увидеть это в вас.

Рыбы (19 февраля – 18 марта)

Карта Таро: Король Мечей.

Рыбы, возможно, вы начинаете задавать вопросы окружающим вас людям. Обоснованность их заявлений уже не так высока, как раньше. Ты начинаешь терять веру. Сегодня люди оказывают на вас большое давление. Поэтому вам следует искать свою истину. Установите новый распорядок дня и уделите приоритетное внимание заботе о себе.

Источник: yourtango.com.

Последние новости Украины:

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 октября для всех знаков Зодиака: пора принять важные решения.

Как сообщала Politeka, названы самые заботливые знаки Зодиака: можно обращаться к ним за помощью в трудный день.

Также Politeka писала про топ-5 самых умных знаков Зодиака: астрологи составили рейтинг.