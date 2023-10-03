Звезда "Квартал 95" Ирина Сопонару показала, как проходит репетиция. Звезда опубликовала сторис в Инстаграм, показав своих коллег Юрия Ткача и Евгения Кошевого.

"Мы начали прогон", - написала Сопонару.

На кадрах можно увидеть Юрия Ткача и Евгения Кошевого. Звезды решили подшутить над Потапом, спародировав звуки его песни.

Стоит отметить, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая стала звездой "Квартал 95". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения артистка отправилась в Англию, где была продолжительное время. Но Ирина уже вернулась в Украину и продолжила работу, чтобы радовать фанатов. А недавно Сопонару рассказала, что вернулась обратно.

"Как вы могли заметить – я вернулась.Уже неделю, как вы регулярно видите меня в сторис. И неделю, как даете мне советы и делитесь своим мнением (ценю, люблю). Впереди у нас с вами много интересного: съемки в новых проектах, важное собрание, подготовка к нашей свадьбе.

Поэтому my dear followers, спасибо, что остаетесь, потому что нам еще с вами платье выбирать, да и локация до сих пор под вопросом. А пока, пользуясь моментом, давайте станем еще ближе друг к другу, напишите пожалуйста под этим постом – из какого вы города?", - написала Ирина.

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