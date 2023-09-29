Звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару решила рассказать о своей болезни. Звезда об этом поделилась с украинцами в своем Инстаграм, где хвастается своим творчеством и личными кадрами.

"Привет, мои фанаты, короче, я заболела, очень плохо себя чувствую. Пью лекарства, сегодня немножко лучше, чем вчера, но тем не менее. И как настоящая мудрая женщина я решила что? Правильно, пойти в зал. Думаю, я пропотею и болезнь исчезнет у меня. Не делайте так, стало хуже после тренировки и учится моих ошибках, свои не делайте. Я тут для этого, чтобы вам подсказать, как не делать. Ой, полежу еще пять минут и пойду", - сказала Сопонару.

Стоит отметить, Ирина Сопонару - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения знаменитость выехала в Лондон, где была некоторое время. Не забывает звезда и об Инстаграм, где недавно поделилась кадрами со своими любимыми.

"Что-то меня вчера поплавило. Весь вечер проплакала, хорошо, что мои возлюбленные со мной", - написала Сопонару.

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