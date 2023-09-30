Известная певица Тина Кароль загремела в скандал после слов известного артиста о поведении Кароль по отношению к украинским защитникам.

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая ранее уже попадала в скандал из-за отказа выступать перед военными, снова оказалась в центре похожей ситуации. Ранее поклонники Кароль пытались оправдать артистку, подмечаяя, что она выступала перед украинскими защитниками.

Однако в этот раз участник "Культурного десанта" и известный украинский артист, Александр Чемеров выразил свое мнение о заявлении коллеги по проекту, Коли Серги, касающемся отказа украинской певицы Тины Кароль присоединиться к участникам проекта и выступить перед украинскими военными.

Чемеров отметил, что ситуация с отказом Тины Кароль не была единоразовой. Это произошло несколько раз, и, по его словам, было также обещание предоставить какой-то автомобиль, которое не было выполнено.

Относительно причин такого отказа, Чемеров сказал, что предполагает, что Кароль "просто боится". Он также добавил, что нужно обращаться к ней самой, чтобы узнать подробности и мотивацию сначала обещать, а затем отказываться выступить перед украинскими героями.

"Я знаю об этой ситуации. Это был не один раз. Три или четыре раза было. И кроме этого, была обещана какая-то машина, которая не приехала" - пометил артист о Кароль. Таким образом он подтвердил, что артистка действительно не стала встречаться с военными.



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