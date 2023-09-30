Илона Гвоздева, победительница проекта "Танцы со звездами", выразила гордость тем, что современная украинская музыка и молодые таланты продолжают процветать, даже в условиях войны. Гвоздева в Инстаграм недавно также подчеркнула, насколько важно поддерживать и развивать культурные и художественные инициативы, так как они представляют собой неотъемлемую часть идентичности нации, украинских традиций и культурного наследия.

Однако Илона Гвоздева также обратила внимание на тех, кто рискует своей жизнью, чтобы документировать события во время войны. Военные фотографы и операторы ежедневно фиксируют преступления и реальные события, что позволяет миру узнавать о том, что происходит в Украине.

Илона Гвоздева также призвала поддержать благотворительный сбор в поддержку военных фотографов и операторов, которые смело работают на передовой, чтобы мир узнал о борьбе Украины за свою независимость.

«Они – документируют все преступления против украинского народа. Они – первые из первых на месте событий, чтобы ни одна минута не была потеряна и мир узнал, за что мы боремся. Подключайтесь к сбору на ОРГтехнику уже сейчас!

И помните, наша судьба в наших руках, наша победа – это общая взаимопомощь, поддержка и каждая ваша чашка кофе может кому-то спасти жизнь!» - делится Гвоздева в Инстаграм.

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