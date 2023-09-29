Популярная украинская телеведущая и жена кинопродюсера Юрия Горбунова Катя Осадчая, которая вместе с мужем стала ведущей европейского сезона шоу "Голос країни" в Польше, часто делится с аудиторией подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз Катя Осадчая показала редкие кадры со старшим сыном Ильей и поздравила его с днем рождения.

Как видно, в своем посте Катя Осадчая собрала редкие фото с сыном, которого очень редко показывает фолловерам в соцсетях. Здесь есть снимки, где Илья еще совсем юный, а есть кадры, где уже постарше. На большинстве из фото Катя Осадчая позирует вместе с сыном.

В подписи к публикации Катя Осадчая трогательно поздравила старшего сына с днем рождения:

"С Днем рождения, моя гордость! Илье сегодня 21 – уже официальное совершеннолетие во всем мире. Илюша, ты сын, о котором можно мечтать, ты рассудительный и умный, внимательный и надежный, ты лучший старший брат и абсолютный пример для младших. Иногда мне не верится, что я мама такого взрослого и самостоятельного сына. Я желаю тебе воплощения всех планов, ведь все твои знания и планы будут помогать восстановлению нашей страны! С днем рождения мой Илья!".

Кроме того, Катя Осадчая решила опередить вопросы хейтеров в комментариях и сразу рассказала, что ее Илья сейчас учится в Америке:

"Илья учится в Америке на третьем курсе, изучает IT, сейчас уже применяет свои знания в борьбе с врагом, а по окончании университета возвращается домой".

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