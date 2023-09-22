Популярная украинская телеведущая и жена кинопродюсера Юрия Горбунова Катя Осадчая, которая вместе с мужем стала ведущей европейского сезона шоу "Голос країни" в Польше, часто делится с аудиторией подробностями своей жизни на странице в Instagram. Так, в этот раз Катя Осадчая показала жуткие кадры ракетной атаки по Украине 21 сентября и написала эмоциональный пост.

На фото, которые показала Катя Осадчая можно увидеть, как страшно прилетело по украинским городам – Киеву, Харькову, Ровно, Черкассам, Льву под утро, 21 сентября. Российские террористы запустили по Украине 43 крылатых ракеты, большинство из которых удалось сбить Воздушным силам Украины.

В подписи к публикации Катя Осадчая написала: "Сегодня под утро россия-террорист атаковала Черкассы, Львов, Ровно, Киев, Харьков. 36 ракет сбито, 43 крылатых ракеты зафиксировано… Несколько волн страшных обстрелов. Десятки раненых и погибших все еще устанавливают, ведь разбирают завалы. Это нескончаемый геноцид большой свободной страны. Оставьте нас в покое, нам не страшно, мы просто становимся злее. Мы просим людей по всему миру не привыкать к войне в Украине".

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