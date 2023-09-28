Популярная украинская певица Настя Каменских, которая недавно выпустила очередную песню и поделилась деталями в Инстаграм, обратилась к поклонникам в сети. В этот раз обращение звезды оценили далеко не все украинцы.

«Вчера на muzvar.ua была рада впервые спеть с swoiia вживую для вас «Сяйво» — по-настоящему особую песню, которая обязательно прозвучит на моем сольном концерте.Но главное, что мы с вами сможем не только хорошо провести время, но и быть полезными и помочь тем, кто в этом нуждается!» - написала Каменских под постом.

В сети же не оценили образ артистки и ее заявление:

«А мне уже Настя – не та… Раньше нравилась, когда с Потапом были, сейчас что-то не лежит к ней душа… Какая-то неискренняя; Не те времена…. Не хочется этого пафоса и блеска, какое-то оно отвратительно все на фоне войны;

Быстро перекрасилась! И она и потап!🤷; Ассоль на первом видео выглядит так, будто она не очень любит Настю; Что-то обручальное кольцо Настя не носит в последнее время, неужели это правда что они развелись».

Также ранее Каменских на эмоциях высказалась в сети после ракетного удара российских оккупантов по портовому городу.

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