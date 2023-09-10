Популярна українська актриса Ольга Сумська, яка раніше поділилася цікавими деталями свого особистого життя, опублікувала новий кадр в Інстаграм. Цього разу пост Сумська присвятила темі нашого кіно та її тугу за минулими активними зйомками.

«З днем українського кіно!❤️🎥Ще будуть ролі…Вірю!» – написала Ольга Сумська під архівним кадром.

Зірці вдалося підкорити не лише зверненням, а й самим фото, багато українців помітили, наскільки добре виглядала тоді Сумська і їй для цього не потрібні були уколи краси:

«На цьому фото ви Ольга дуже схожі на вашу молодшу дочку; Дуже гарне фото, травень 1987 р., Вам 21 р., а Наталі 30, чарівні 😍; Красуні сестри! Однозначно будуть!

Які ж ви гарні! Які ж гарні ви були тоді! А тепер ще краще; Найкращі сестри та актриси, мої кохані» - пишуть під постом Сумської.

Раніше Ольга Сумська розповіла, що вона сама зробила пропозицію своєму майбутньому чоловікові, Віталію Борисюку. Це сталося після шести років спільного життя в цивільному шлюбі, коли вони відчули необхідність офіційно узаконити свої стосунки. Вони з Сумською навіть взяли кільця в борг, незважаючи на тотальний дефіцит, який панував на той час.

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