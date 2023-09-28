По словам участницы двух сезонов «Голос страны», ее возлюбленный страдал алкоголизмом, пишет Politeka.net.

«Я зашла в отношения с алкоголиком. С человеком, который не способен был себя сдерживать эмоционально. С человеком, который был совершенно разным, когда он был трезв и когда он напивался», - рассказала певица Мила Нитич в разговоре с Тимуром Мирошниченко.

Бывшая участница "Голос страны" также рассказала, что ее возлюбленный был недоволен ее работой. Мила Нитич вспоминает, что еще в начале отношений они обсудили нюансы ее работы, среди которых ненормированный рабочий график, концерты, корпоративы, и тогда мужчина заверил ее, что его все устраивает.

«А по факту было так – в конечном итоге мне сказали: «Вали туда, откуда ты пришла. Ты вообще должна была спросить, можно ли я уеду, поработаю». А я говорю: «Ты ударился, что ли? Я никогда и ни у кого не спрашивала, можно ли я буду работать. Ты знал, кто я, мы с тобой об этом договаривались», – рассказала Мила Нитич.

Артистка также вспоминает, что в их доме постоянно были гости, так что отдохнуть в тишине ей не удавалось.

«Не было отдыха, я выгорала очень быстро. Четыре-пять раз в неделю человек выпивал. И выпивал очень сильно. Напивался. Это было очень сложно, потому что я не привыкла к такому ритму жизни. Я не могу смотреть на то, как любимый человек, когда он напивается, начинает нести ахинею. И это всегда заканчивается скандалами, потому что я не могу смолчать. Мне выпаливают в глаза, меня провоцируют, мне рассказывают кто я, откуда и где я родилась, и это всегда сопровождалось отборным матом», - вспоминает ужас Мила Нитич.

Однажды скандал закончился тем, что певица ушла от любимого. Но на этом их отношения не закончились.

«Он пригласил меня поехать вместе отдохнуть. Мы празднуем его день рождения, потом я уезжаю на концерт, я его предупредила. Опять-таки у нас был скандал перед моим выездом, но я все равно еду в Краматорск. А потом мне звонят его друзья: «Приехала его бывшая», – рассказала Мила Нитич.

Бывшая участница «Голос страны» рассказала, что через неделю этот мужчина снова появился в ее жизни, просил прощения.

«Я возвращаюсь, утром он едет на работу, я захожу в гардеробную, открываю ящик комода, а там ее вещи. Босоножки, костюм и очки. Я в этот момент прошу управляющего нашим домом найти баночку с бензином. Потом снимаю видео и говорю: «Слушай, я надеюсь, что мы друг друга поняли. Тебя здесь больше не будет». Ты понимаешь, до чего я опустилась вообще? Я была в шоке. Я такой себя в жизни никогда не видела. Это так страшно, когда ты встречаешь человека, вытягивает из тебя таких демонов. И ты боишься сама себя. И такая болезнетворная любовь была еще до декабря месяца», – рассказала Мила Нитич.

Навсегда Мила Нитич убежала от любимого прямо посреди ночи.

«Я среди ночи съезжаю от него, он на следующий день что-то пытался перезвонить и я больше не взяла трубку и не вернулась», - рассказала певица.

По словам Миллы Нитич, ее бывший избранник был богатым человеком, у которого все было. Деньги, бизнес, любимое дело.

«Все, кроме счастья внутри. Но если ты несчастен внутри себя самого, никто не сделает тебя счастливым. Ты не сможешь быть счастлив ни с кем. Потому что дыра, которая внутри тебя – она не заполнится никем, кроме тебя самого. Я пыталась эту полость заполнить собой, и потерпела фиаско», – призналась участница двух сезонов «Голос страны».

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