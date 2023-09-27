Так, титул "Мисс Украина 2023" получила 18-летняя София Шамия из Киевской области.

Организаторы «Мисс Украина-2023» на странице конкурса в Фейсбуке отметили, что София олицетворяет настоящую красоту и достоинство, учится на экономическом факультете в Киево-Могилянской академии, свободно владеет английским, 7 лет занимается танцами.

«С детства обожает рисовать, создает картины в стиле поп-сюрреализм и организовала благотворительный аукцион своих работ, а все собранные средства передала на помощь ВСУ», - рассказывают о обладательнице титула «Мисс Украина 2023» организаторы конкурса.

София отправится на финал главного международного конкурса Miss World, который состоится уже 16 декабря в Индии.

«Настоящая красавица, очень удачный выбор»,

«Великолепная»,

«Красивая девушка» , - комментируют пользователи соцсетей избрание новой «Мисс Украина».

Также организаторы "Мисс Украина 2023" сообщили, что титул "Мисс Итернешенл Украина 2023" получила 18-летняя София Згоба из Львовской области.

София отправится на международный конкурс Miss International, который состоится в Токио, дата проведения финала – 26 октября.

А титул «Мисс Земля Украина 2023» получила 21-летняя Анастасия Фейер из Закарпатской области.

Финал Miss Earth состоится 22 декабря во Вьетнаме под патронатом Организации Объединенных Наций.

«Главная миссия участниц – привлечение внимания к гуманитарным проблемам современности, защита окружающей среды, охрана живой природы», – рассказали на «Мисс Украина 2023».

Напомним, что ранее вокруг "Мисс Украина 2023" разразился громкий скандал. Шоумен и юморист Андрей Лузан в соцсетях призвал бойкотировать конкурс, поскольку, по его словам, часть финалисток не живут в Украине, дружат с россиянами и молчат о войне. В итоге некоторые участницы «Мисс Украина 2023» были исключены из конкурса. Также несколько девушек приняли решение отказаться от участия в «Мисс Украина 2023» из-за скандала.

Последние новости Украины:

Леся Никитюк отреагировала на скандал вокруг "Мисс Украина 2023".

"Мисс Украина Вселенная-2023" показала своих соперниц - как они выглядят и кому пророчат победу.

"Мисс Украина-2023" выберут по измененным правилам: как выглядит нынешняя обладательница титула.