Украинский радиоведущий, блогер и интервьюер Слава Демин в ленте на своем ютуб-канале сообщил о новом позорном поступке певицы-запроданки Ани Лорак. Как оказалось, некогда украинская певица, пришла на интервью к пропагандистам и рассказала о своей тяжелой судьбе из-за критики украинцев.

Артистка-предательница Ани Лорак продолжает делать вид, что ничего не происходит, выступает для россиян и очень переживает из-за критики украинцев.

"Голубка мира" до сих пор не поймет, почему украинцы так ее не любят. Говорит, поэтому у нее непростой этап в жизни, поэтому она постоянно рыдает от отчаяния и несправедливости. Мол, вся эта критика необоснованная и ранит ее как женщину. Однако она должна оставаться сильной со своими русскими поклонниками, потому что Бог подарил ей певческий дар, чтобы делиться им и нести свет", - написал Слава Демин.

Стоит отметить, что все заработанные средства от этого "света" Каролина передает в российский фонд помощи детям, пострадавшим от вторжения "от этой ситуации".

Пользователи в комментариях высказали свое отношение к Ани Лорак и ее работе на стороне врага:

"Лишить гражданства, пусть тусуется на болотах. Точно курица, а не голубка".

"Лорак всегда была тупоголовой девушкой, которая с 13 лет жила со своим продюсером Фалесой. Она с детства знала, что надо "прогибаться под изменчивый мир".

"Разочарование сплошное от этой дамы".

"Как говорила одна мудрая бабушка: "Боже, яке кончене!" Я думаю, не стоит о ней уже упоминать. Много чести".

"Бог дал талант, а мозги нет".

"Курица, а не голубка мира".

"Надоело уже. Хватит о ней вспоминать. Пусть остается в рашке. А нам есть о ком говорить".

"Все она прекрасно понимает и понимает, что она урод и космический мусор без будущего".

"Это же надо быть такой глупой. Ну ничего не могут же все быть умны".

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