Ани Лорак выразила свое возмущение по поводу распространения ложной информации о себе в Инстаграм.

Певица Ани Лорак, проживающая в Москве и всячески пытающаяся игнорировать тему войны, решила впервые оправдаться и отбелить себя. Таким образом Лорак хотела избежать скандала, из-за которого ее бы выгнали даже с российского шоу.

Следует отметить, что после появления фейковых новостей о предполагаемых "донатах Лорак на ВСУ", раздраженные сторонники российского режима требуют полного запрета на её выступления.

После этого Лорак выразила свое возмущение по поводу распространения ложной информации о себе в Инстаграм. В своем заявлении она подчеркнула, что всегда якобы придавала большое значение честности и истинным фактам, хотя сама умалчивает о теме войны и нападении рф на нашу страну.

Аня Лорак напомнила, что ее путь помощи детям-сиротам и семьям, беженцам из Украины, начался еще давно, и это является ее личной миссией. Она также подчеркнула, что никогда не оказывала и не собирается оказывать военную помощь. А чтобы не столкнуться с критикой, Лорак специально скрыла комментарии.

"По зову сердца я помогаю детям-сиротам, так как сама прошла через школу-интернат, помогаю семьям, беженцам из Украины" - написала Лорак, чтоб оправдаться и ее не уволили с очередного российского шоу.

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