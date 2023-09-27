Жена Юрия Ткача из "Квартал 95" решила похвастаться дочерью в боксерских перчатках. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"На одной руке подпись Усика, на второй Кличко и на шее бейдж "организатор". Гроза Днепра", - написала жена звезды.

Стоит отметить, Юрий Ткач - известный украинский юморист, который стал звездой "Квартал 95". У звезды есть жена Виктория, которая раньше занималась танцами. У пары родилась дочь Лиза, которая несколько лет назад пошла в первый класс. Звездная семья активно показывают малышку, хвастаясь ее талантами. А недавно Виктория поздравила дочь с Днем Рождения, поделившись милыми кадрами в своем Инстаграм.

"Сегодня день рождения у главной вселенной моей жизни))) Моя милая Лиза.. Моя дочь, моя подружка))) Всегда помни, я была и буду рядом когда максимально весело и очень плохо! Когда раздается твой смех и капают слезы. Когда ты не права и когда правда на 100% на твоей стороне! Сегодня ты уже не про куклы LoL, теперь мы вместе делаем масочки и ходим в один салон красоты", - написала звезда, обращаясь к малышке.

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