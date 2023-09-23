Звезды "Студии Квартал 95" во главе с Евгением Кошевым нарвались на критику после очередного концерта.

Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Юрий Ткач, Юрий Крапов, Степан Казанин и другие актеры "Квартал 95" во время концерта "Единого Квартала" решили в форме песни высмеять россиян из-за регулярных ударов по территории рф и временно оккупированного Крыма.

Звезды "Квартал 95" обыграли песню "Хвилюватися немає причин" группы "Бумбокс". Но в отличие от лидера группы Андрея Хлывнюка, который с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Украины с оружием, артисты "Квартал 95" продолжают развлекать публику, из-за чего им регулярно прилетает порция критики.

Семь артистов "Квартал 95" жестко высмеяли удары по оккупантам, показав самые яркие кадры из новостей в телеграм-ленте.

Некоторые поклонники "Квартал 95" в комментариях оценили новое выступление Евгения Кошевого, Юрия Ткача и других, но на юмористов обрушился и шквал критики:

"В Украине заходят домой военкомы в дом в грязных сапогах без разрешения, п***ят и не законно удерживают. Зато чмохи поют и радуются жизни. Кумовство версия 7.0";

"Где военкомат? 7 здоровых мужчин готовы к службе";

"Даа! поют?!!! а кто защищать будет свою Украину??А??? хорошо все получается!!чужими руками хорошо жар заворачивать??!!🥺";

"Почему не там, где все ребята? Петь хорошо, ребята гибнут, а вы развлекаетесь";

"Насколько вы опустились";

"Какие морды понаедали!".

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Напомним, звезды Квартал 95 не смогли сдержать слез прямо на сцене.

Также сообщалось, что артист Квартал 95 "порвал" YouTube новой пародией.

Кроме того, Politeka.net писала, что звезда "Женского квартала" рассказала об отношениях с Юрием Ткачом.