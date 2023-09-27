Звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко регулярно ездит по разным странам, напоминая миру о войне в Украине и собирая средства на нужды украинских защитников и пострадавших от вторжения рф.

Сейчас Руслана находится в Турции и именно там решила устроить премьеру своей новой видеоработы. Об этом Лыжичко рассказала на своей странице в Instagram, показав эффектные кадры с очередного выступления.

"И снова Премьера. Символично и мистически, что видео к композиции Лирница появится с берегов Босфора. Оттуда, где Европа встречается с Азией 🌏 А Средиземное и Мраморное море объединяются с Черным 🐬 Где много Солнца. И часто веют ветры. С Запада и с Востока. Там, где смешиваются культуры и народы. Откуда приходят таинственные легенды и добрые сказки", — пишет Руслана Лыжичко.

Руслана напомнила, что именно из Турции привезла Украине победу на конкурсе "Евровидение-2004", который проходил в Стамбуле.

"Победу без крови и боли. Победу, которая объединяет и не разделяет 🤝Украине нужны победы! Как можно больше 🌠 Но сейчас нам нужна только одна Победа. И все что мы делаем – ради нее! 🙏🔮 Ждем Лирницу, что известит о неотвратимости Победы Света над тьмой 💫", — подчеркнула Руслана Лыжичко.

Руслана Лыжичко также добавила, что как только видео на песню "Лірниця" будет доступно для просмотра онлайн, то она сразу поделится ссылкой на него.

Последние новости Украины:

Напомним, ранее Руслана Лыжичко показала особенный подарок с передовой.

Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Руслана за границей поделилась трагической историей.

Кроме того, Politeka.net писала, что Руслана Лыжичко пристыдила артистов за пиар перед военными.