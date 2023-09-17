На своїй сторінці в Instagram зірка "Євробачення" Руслана Лижичко нагадала, що в свій день народження оголошувала збір на fpv-дрони "Люті Пташки". Цього разу 50-річна артистка поділилася з українцями результатами цього збору.

Руслана Лижичко розповіла, що суми, які люди перераховували, були різні - від 10 грн до 10 тисяч гривень. Разом вони склалися у суму майже 358 тис. грн, що ще раз доводить, що не буває маленьких пожертв.

Руслана наголосила, що вже зовсім скоро вони з командою фонду доставлять чергові дрони туди, де вони зараз найбільше потрібні, туди, де вони рятують життя.

"Дякую кожному за небайдужість і власну участь у наближенні Перемоги, в яку всі ми щиро віримо! Наближаємо нашу Перемогу разом! ❤️P.S. В жовтні ми плануємо «відзначити» найбільш активних учасників збору. Враховуючи велику кількість транзакцій, нам потрібен час, щоби її проаналізувати. Дякую абсолютно всім!", — додала Руслана Лижичко.

Руслана Лижичко регулярно наголошує на важливості закупівель дронів для українських захисників: "І всі стурбовані музеями, бруківками, гербами, стадіонами та серіалами, пальцем не ворохнули, щоб «нероздерибанені» кошти з‘явились на фронті, бажано ✅ у вигляді дронів та інших необхідних для наших воїнів речей! ❌ А не у вигляді «ресурсів», повернених назад в бюджетне «корито» для подальшого «дерибану»".

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Нагадаємо, раніше Руслана Лижичко показала особливий подарунок з передової.

Як повідомляла Politeka, зірка "Євробачення" Руслана за кордоном поділилася трагічною історією.

Крім того, Politeka.net писала, що Руслана Лижичко присоромила артистів за піар перед військовими.