Популярная украинская певица Злата Огневич, которая начала всеукраинский концертный тур, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз Злата Огневич рассказала в сторис о своем путешествии поездом Укрзализныци и поделилась своим наблюдением.

Так, сначала Злата Огневич похвасталась, что едва ли не впервые приехала вовремя на вокзал и не бежала за поездом, чтобы успеть запрыгнуть в вагон. По словам артистки, как оказалось, такое может быть, что приезжаешь вовремя и спокойно идешь к вагону.

Затем Злата Огневич поделилась своими наблюдениями, уже сидя в поезде. По словам певицы, из хороших новостей – в вагоне чисто, правда постель по традиции нормально не просохла и теперь у нее мокрая попа от сидения на ней.

Но есть и то, что возмутило артистку – это то, что для людей на вокзалах не придумали ничего, чтобы облегчить перемещение с тяжелыми чемоданами.

"Было сейчас просто больно смотреть, как женщина тащила огромный чемодан, и просто нигде на вокзале не предусмотрено, чтобы эти чемоданы как-то спускались. У нас уже продолжается второй год полномасштабного вторжения, второй год без авиасообщения. Ну за два года можно же было как-то придумать, чтобы люди не таскали это огромные чемоданы", - высказалась Злата Огневич в сторис.

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