Украинская певица и звезда «Голос страны» Мила Нитич рассказала об испытаниях, из-за которых она даже думала о завершении карьеры артистки.

У звезды «Голос страны» Милы Нитич было очень много планов, новый этап развития карьеры, новые песни.

Более того, Мила Нитич даже стала телеведущей.

«И мы даже успели снять 8 программ. Ровно за два дня до войны», - вспоминает Мила Нитич в интервью ЖВЛ.

Войну певица и участница двух сезонов «Голос страны» встретила в своей квартире в Ирпене.

«Понимаю, что мир рухнул. Не понятно, что будет дальше и будет вообще "дальше"», - рассказала Мила Нитич.

Уехать из Ирпеня Миле удалось в первый же день, но артистка признается, что, как и все, находилась в шоковом состоянии.

Несмотря на это состояние, звезда «Голос страны» продолжила работу. В частности, над песней «Небокрай», написанной еще восемь лет назад. Мила Нитич планировала, что песня все же увидит свет весной 2022 года, но этому было не суждено случиться.

«Потом я попала в Польшу с благотворительными концертами, и выпуск песни затянулся. Поэтому я не исчезла, просто так сложились обстоятельства, что тогда это было не ко времени», - рассказала певица.

Мила Нитич также признается, что создавать что-нибудь новое, петь вдохновения не было.

«Честно скажу, если бы «Небокрай» не был записан несколько лет назад, у меня даже не было голоса толком петь, потому что такая паника была внутри. И, конечно, паника, что делать дальше, куда двигаться. И у меня вообще опустились руки, я не понимала, что дальше делать. И буду ли я что-то делать в плане карьеры и пения, или вообще я буду уходить из шоу-бизнеса и заниматься чем-то другим. Даже такие мысли были, потому что война очень жестко внесла свои коррективы», - вспоминает Мила Нитич этот период жизни.

По словам Нитич, благотворительными концертами можно заниматься, когда у тебя есть финансовая подушка.

"А когда у тебя ее нет и ты не понимаешь "А что дальше? А жить за что? Как выживать, существовать?». Потому было очень сложно…», - рассказывает Мила Нитич о жизни в Польше.

Осенью прошлого года Мила Нитич приняла решение все-таки вернуться в Украину.

«В момент, когда начался блекаут мы решили выпустить «Небокрай». Но песня не зашла. Так получилось. Прошла мимо. Наверное, тогда было не до этого. Люди сидят без света, ну какие песни? И все, я вообще потухла», – призналась звезда «Голос страны».

Тогда, говорит Мила Нитич, она поняла, что ее певческая карьера, вероятно, закончилась. Артистка даже начала искать себя в другом бизнесе, думать, чем бы она могла заниматься. Мила Нитич рассказывает, что были мысли создать собственную пекарню, в которой бы продукция выпекалась по рецептам ее бабушки, которая пекла невероятный хлеб, булочки, штрудели.

Но друзья и близкая подруга отговорили певицу от столь радикальных шагов в жизни.

«Она сказала: «Мила, не дури. Ну, что ты начинаешь. Ты, прежде всего, певица». И таким образом появилась история с новой песней. И пора возвращаться, хотя было очень сложно», – рассказывает Мила Нитич о своем возвращении.

К своим поклонникам артистка вернулась с новой песней "Я выбираю тебя", которую посвятила мужчине, которого еще нет в ее жить, но он обязательно появится.

Последние новости Украины:

Тренер "Голос страны" Артем Пивоваров не сдержал слез из-за песни участника.

"Королева Польши" поразила появлением на "Голос страны" – кто она и как выглядит.

Красавице из команды Юлии Саниной пророчат победу на "Голос страны-13".