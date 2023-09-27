Дмитрий Комаров из «Мир наизнанку» рассказал о важных изменениях, которые произошли и о которых следует знать всем, кто любит Украину.

Дмитрий Комаров рассказал, что прошлый 2022-й год он полностью посвятил съемкам военных событий.

"А потом почувствовал, что кроме событий на фронте хочу фиксировать также обычную жизнь Украины во время войны", - признался Дмитрий Комаров.

Комаров также отметил, что на протяжении 13 лет существования проекта "Мир наизнанку" он делал и снимал открытия по всему миру. Но сейчас именно Украина и украинцы стали открытием для мира.

«Наша страна вопреки всем прогнозам успешно противостоит армии страны, которая в 28 раз больше по площади. А главное – продолжает жить и двигаться вперед во время великой и страшной войны. И это поражает», - подчеркнул Комаров.

По словам Дмитрия Комарова, украинцы во время войны не забывают и хранят древние традиции, и в то же время продолжают воплощать в жизнь суперсовременные технологии и открытия.

«Никто не останавливается – движение продолжается, и только вперед. Именно жизни во время страшной войны и посвящается проект "Мир наизнанку. Украина". Большинство своей жизни я по-прежнему провожу в экспедициях и съемках. Но теперь – исключительно в Украине. И каждый день у меня новый повод гордиться Украиной, украинцами и своей нацией», - подчеркнул Дмитрий Комаров.

Комаров также уточнил, что премьера "Мир наизнанку. Украина" состоится на 1+1 Украина.

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