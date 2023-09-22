Дмитрий Комаров из «Мир наизнанку» узнал неизвестные ранее подробности уникальной и решительной операции по освобождению Харьковщины.

Дмитрий Комаров напомнил, что в эти дни год назад Силы обороны Украины совершали чрезвычайно масштабную операцию: знаменитое Слобожанское контрнаступление



«В лучших традициях наших проектов мы покажем уникальные документальные кадры, снятые в Харьковской области непосредственно во время важнейших событий: весной и осенью 2022 года. А также пообщаемся с теми, кто сыграл ключевую роль в освобождении Харьковщины», - анонсировал Дмитрий Комаров свой новый документальный проект «Год. Харьковщина», куда войдут пять фильмов.

В работе над проектом Дмитрий Комаров также пообщался с руководителем украинской разведки Кириллом Будановым, который рассказал подробности Слобожанского контрнаступления и что сыграло ключевую роль в его успехе.

«Внезапность. Скорость и решительность действий», – сказал Кирилл Буданов.

Премьера документального фильма Дмитрия Комарова состоится уже 29 сентября и на этот счет у россиян уже произошла настоящая истерика.

Российские пользователи Инстаграмм буквально атаковали страницу Дмитрия Комарова разными обвинениями и оскорблениями. Мол, раньше хорошие программы снимал, а теперь россиянам «гадко и стыдно».

Украинские пользователи тоже не молчат и бросились в защиту Дмитрия Комарова, напоминая оккупантам, что это они напали на Украину.

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