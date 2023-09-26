Экс-подопечная Потапа Мишель Андраде показала, как проводит время на отдыхе

Экс-подопечная Потапа Мишель Андраде решила показать, как проводит время в Италии. Звезда поделилась кадрами в своем Инстаграм.

"Кстати, Италия, очень много чего не показывала, потому что как самый настоящий блогер снимаю сегодня, показываю завтра", - написала Андраде.

После этого звезда призналась, что отправилась на поиски трюфелей. Как оказалось, не так уж сложно искать эти грибы, если есть специально обученный помощник.

"Вот, наш помощник. Интересный факт, чаще всего для поиска трюфелей использовали свиней. Но так как те нередко сразу съедали свой улов и к тому же очень повреждали корни дерева, сейчас, в большинстве, этой работой занимаются специально обученные собаки. Они могут почувствовать аромат гриба даже на расстоянии одного километра", - рассказала Андраде.

"Маме тоже нравится аромат", - добавила звезда.

Стоит отметить, Мишель Андраде - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А недавно звезда поделилась радостью.

"Кураж! Место крутого настроения, улыбок, обнимашек, встреч с невероятными, сильными и несгибаемыми людьми. Это место поддержки, где люди узнают о новом, украинском", - написала Андраде.

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