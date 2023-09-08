Потап со своей страницы обратился к украинцам с кратким пожеланием.

«Где бы вы ни были, как бы тяжело ни было, желаю, чтобы рядом был человек, которого вы хотели и могли обнять…», - обратился Потап к украинцам.

Потапа, в частности, поддержал Владимир Остапчук, оставив свою реакцию на его странице.

«Потап, давай не сдавай. Веселее! Ты же крутой», – поддержал Потапа еще один подписчик, на что артист ответил: «Я свое дело знаю».

Напомним, комментируя скандалы вокруг своего имени, Потап отметил, что некоторые из них – чушь.

"Я не могу сказать, что они меня совсем не затрагивают, хотя я делаю максимум для того, чтобы они не затрагивали мою жизнь. Некоторые — это просто ерунда, которую раздувать непонятно зачем, когда есть более важные вопросы для обсуждения. О некоторых хотелось что-то прояснить и объяснить мнение с моей стороны, что и делал, где-то извинился...», - говорил Потап в интервью одному из изданий.

Также выяснилось, что после разрыва рабочих отношений Потап и Мишель Андрад больше не общаются.

Мишель Андраде предполагала, что Потап обиделся на нее.

«Потому что он вложил свое сердце и деньги. Я тоже вложила свою душу и свое время, свою молодость. Мне кажется, он до сих пор держит обиду какую-то внутри», - говорила о Потапе Мишель Андраде.

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Также сообщалось, что Потапу крепко досталось на фоне скандала с Юрием Горбуновым.

Кроме того, Politeka.net писала, что Каменских рассказала о скандальной ошибке Потапа.