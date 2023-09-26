Позже Юлия Санина также продемонстрировала свое мастерство в этих вокальных техниках, после Пивоварова.

На "Голос страны-13" очередной эфир снова выступили многие талантливые участники, привлекая внимание судеб. В Этот раз на борьбу за участие в шоу "Голос країни-13" вышла 18-летняя Елизавета Шафорост. Юлия Санина и Артем Пивоваров даже немного поспорили из-за выступления участницы.

Ее вокальное выступление, исполненное в рок-стиле с уникальным тембром, поразило тренеров, и все они нажали красную кнопку, борясь за возможность работать с ней. Юлия Санина уверяла, что знает, как добиться успеха в мире рока. Артем Пивоваров утверждал, что способен работать с такой живой энергией, как у Елизаветы.

"Я знаю, что такое быть фронтвумен рок-группы. Я смогу поделиться важными советами, если ты пойдешь ко мне", - заявила Санина после выступления.

Тем временем Артем Пивоваров предложил спеть в дуэте с участницей, и на сцене они исполнили скрим и гроулинг. Позже Юлия Санина также продемонстрировала свое мастерство в этих вокальных техниках. Однако старания артистов не привели к желаемому, девушка выбрала своим наставником на шоу Ивана Клименко.

Мы также писали, впервые в истории "Голос страны" на слепых прослушиваниях не хватило участнико. Но продюсеры нашли неожиданный выход – на сцене «Голос страны» появилась стейдж-директор «Голоса страны».

Последние новости Украины:

Тренер "Голос страны" Артем Пивоваров не сдержал слез из-за песни участника.

Красавице из команды Юлии Саниной пророчат победу на "Голос страны-13".

"Королева Польши" поразила появлением на "Голос страны" - кто она и как выглядит.