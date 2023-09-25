На "Голос страны-13" завершились слепые прослушивания, но, как всегда, не обошлось без сенсаций и скандалов.

Впервые в истории "Голос страны" на слепых прослушиваниях не хватило участников, пишет Politeka.net. Когда за кулисами уже не осталось ни одного конкурсанта, в команде Ивана Клименко еще было одно свободное место.

Но продюсеры нашли неожиданный выход – на сцене «Голос страны» появилась стейдж-директор «Голоса страны».

"Был момент в моей жизни, когда я решила, что не хочу петь, оно мне не нужно, я хочу просто работать за кулисами", – поделилась Александра Погуляй, почему, имея дар пения, остается не на сцене, а в тени.

Но на «Голосе страны-13» Александра решила использовать свой шанс. Девушка автоматически попала в команду Иван Клименко.

Такой поворот событий многих зрителей «Голос страны» ошеломил, но не устроил. Так, некоторые не верят, что появление Погуляй было случайностью, а удивление тренеров Дорофеевой, Клименко, Пивоварова и Саниной настоящими.

Кроме того, некоторые зрители вспомнили, что Александра уже участвовала в «Голосе страны» и тогда, в седьмом сезоне, была в команде Джамалы.

«Это профессиональная певица, это же слышно как она владеет своим голосом, и она уже была в 7-м сезоне в Джамале. Чувствуется, что Александра подучилась! Звучит профессионально и уверенно. Думаю, этот сезон наконец-то может дать ей толчок в карьере. Болею. Но вот эта постановка, будто все в шоке как она поет и никто об этом не знал... и камон. Почему не вспомнить, что А. уже была когда-то на этом же шоу да еще и в команде Джа»,

«Сашка зажгла! Второй раз! Тренеры ослы, не узнали Сашу Погуляй, участницу 7 сезона в команде Джамалы»,

«Уровень постановки: Поплавский университет, честное слово. Жаль только, что такие талантливые артисты как Юля принимают участие в таком цирке», «Это шоу»,

«Ага. Вся эта ситуация – чистая случайность. Верим»,

«Всегда есть лишние участники, которые не успели пройти. А здесь не хватило?»,

«Пела хорошо очень. Но уже мутит от режиссуры Завадюка, снова шоу драмы и неожиданных ожиданий, такое...», - обсуждают зрители новый эфир «Голос страны-13».

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