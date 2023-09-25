Популярная украинская певица и жена фронтмена "Антитела" Тарас Тополи Alyosha с начала войны выехала в США с тремя детьми на руках. Артистка призналась, что с первого месяца жизни там приняла решение вернуться домой, однако, муж отговаривал, так как в Киеве было небезопасно. Теперь же, спустя почти полтора года Alyosha вернулась домой с детьми, и семья воссоединилась.

В сюжете шоу "Неймовірна правда про зірок" Alyosha честно рассказала о том, что ей было тяжело, особенно в контексте отношений с мужем. Ведь они никогда так надолго не расставались, и она, сильно ревновала.

"Я пыталась понять, как человек, который имел рядом трех детей, жену, вы постоянно видитесь, а тут такая обособленность от того, что было. И желание теплоты. Я понимала, что в какой-то момент, возможно, найдется кто-то, кто сможет то "отопление" включить. Имела какие-то переживания по этому поводу", - поделилась Alyosha.

При этом муж певицы Тарас Тополя категорически пресекает ревность жены, уверяя ее, что нет повода для волнений.

"Все же просто. Если мужчина захочет, он найдет себе, где найти "отопление", и при жене, и не при жене. Я когда-то принял решение, мужское, что это моя любимая, и это моя спутница на жизнь мою. Я дал слово, у нас трое детей. И она прекрасно знает, что, если что, я сразу скажу", - разоткровенничался Тарас Тополя.

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