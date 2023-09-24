. Гвоздева даже близко была к операции в прошлом году, но тогда обстоятельства изменились.

Илона Гвоздева, победительница проекта "Танцы со звездами", представила фотографию из соблазнительной фотосессии. Гвоздева решила сделать смелый снимок, на котором она позировала в стильном фиолетовом костюме. Под жакетом она оставила свою грудь неприкрытой, лишь прикрывая ее руками.

Илона поделилась информацией о предстоящей операции маммопластики. Она призналась, что давно мечтала об увеличении груди и даже поднимала этот вопрос годами. Гвоздева подробно изучила всю тему, провела консультации с врачами и оценивала разные варианты имплантатов.

Гвоздева даже близко была к операции в прошлом году, но тогда обстоятельства изменились, и она решила, что, возможно, сделать это изменение внешности – хорошая идея. Гвоздева выбрала высокотехнологичные имплантаты нового поколения, которые имеют одобрение контролирующих органов во многих странах мира.

Однако все заявления Гвоздевой вісмеяли украинки, задетые словами хореографа:

«Зачем эти приключения не понимаю. Девушки лет 7 назад был тренд на ресницы, потом брови, носы, сейчас сиськи; Если бы даже имела средства – никогда бы не решилась; Все что вне природы опасно - это во-первых! Во-вторых, то лепить на себя что-то, если нет ума, то хоть чем-то привлечь к себе, так делает большинство;

Ну сделаете потом пару фотосессий и все… а по другую сторону – ваше здоровье. .Такое мое мнение…; Илона, не страдай фигней. У тебя хорошая грудь; Надеюсь вам не попадется тот горе-хирург и анестиолог, который недавно оставили жизнь молодой девушки в этой клинике» - пишут в сети под постом Гвоздевой.

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